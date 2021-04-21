Kırklareli'nde 48 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'ne yasa dışı yollara giren 48 kaçak göçmen ile organizatörlük eden 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ile Demirköy ilçelerinde ormanlık alanlarda kaçak göçmen ihbarı alan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından 4 bölgede yapılan araştırmada aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 48 Suriye ve Irak uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

11 kaçak göçmen donmak üzereyken bulundu

Kofçaz ilçesine bağlı Topçular köyünde ekiplerin yaptığı araştırmada aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kaçak göçmen soğuktan donmak üzereyken bulundu. Ekipler tarafından 11 göçmen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaçak göçmelere organizatörlük eden 3 kişi yakalandı.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ