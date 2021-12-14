Kırklareli'nde 49 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ekipler, iki bölgede bulunan Fas , Filistin , Somali ve Afganistan uyruklu 49 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyü ile Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

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