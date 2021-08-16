Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ekipler, Filistin ve Suriye uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

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Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı