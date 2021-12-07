Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ekipler, Yukarıkanara ile Tatlıpınar köylerinde gerçekleştirdiği denetimlerde İran , Fas ve Afganistan uyruklu 5 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

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