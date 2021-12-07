Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Yukarıkanara ile Tatlıpınar köylerinde gerçekleştirdiği denetimlerde İran, Fas ve Afganistan uyruklu 5 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
Tatlıpınar köyünde yakalanan 3 düzensiz göçmen, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika