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Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı

21.02.2022 14:12
Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 5 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede 5 Afganistan ve Filistin uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.???????

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İl Jandarma Komutanlığı, Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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