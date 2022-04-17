Kırklareli'nde 5 günde 264 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 5 günde 264 kaçak göçmen yakalandı

17.04.2022 12:13
Kırklareli'nde 5 günde 264 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri 5 günde yurda yasadışı yollarla giren 264 kaçak göçmen yakaladı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri 5 günde yurda yasadışı yollarla giren 264 kaçak göçmen yakaladı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri 10 - 15 Nisan tarihleri arasında kent ve giriş çıkışlarında kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar yaptı. Ekipler çalışmalar neticesinde 264 Afganistan, Filistin, Suriye, Fas ve Tunus uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

Öte yandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı, 12 araca el konuldu.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü. - KIRKLARELİ

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Kırklareli, Jandarma, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 5 günde 264 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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