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Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı

09.12.2021 14:42
Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesi bağlı Kaynarca beldesi yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 5 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının kaçak göçmenler ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

(Hüseyin Çanlı-İHA)

Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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