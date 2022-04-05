Kırklareli'nde 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

05.04.2022 15:12
Kırklareli'nde 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

Kırklareli'nde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli'nde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Hınız, burada yaptığı konuşmada, avukatların yargının asli unsurlarından olduğunu, demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazı, yargı erkinin asli ve kurucu unsuru olarak savunma makamını temsil ettiklerini belirtti.

Fedakarca görev yaptıklarını aktaran Hınız, şunları kaydetti:

"Toplumsal yaşamın merkezinde yer alan temel hak ve özgürlüklerin korunmasının temelinde esaslı olarak savunma makamının bulunduğunun idraki ve kutsal cübbemizin herkesi kucakladığı bilinci ile mesleğimizi icra etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu uğurda biz avukatlar mesleğimizin gereklerini çağlar boyu yerine getirerek tarihten aldığımız güçle günümüzde de hak ve hürriyetlerin korunması için yılmadan mücadelemize devam etmekteyiz."

YORUMLAR
500
Başkan Özlü'den Düzce Barosuna ziyaret Başkan Özlü'den Düzce Barosuna ziyaret Malatya'da Avukatlar Günü kutlandı Malatya'da Avukatlar Günü kutlandı

Avukatlar Günü, Kırklareli, Tören, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Eşinin kardeşini 33 bıçak darbesiyle öldüren sanık mahkemede konuştu: Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum
15:07 Yolsuzluk operasyonundan tutuklanan Avcılar'ın eski Belediye Başkanı iddiaları reddetti: Özgeçmişim temiz!
14:58 Nisa bebeğin beyin ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Bakımevi görevlisi hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı
14:52 Kiev istihbaratı açıkladı! Buça'daki katliamın baş şüphelisi her yerde aranıyor
14:52 Muharrem İnce'den ilginç basın toplantısı! Partisinin tarım politikalarını ahırda anlattı
14:35 İtalya'da koyun sürüsüne bekçilik yapan çoban köpekleri, ormanda karşılaştıkları genç kızı parçaladı
14:30 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açtığı 1 milyon liralık tazminat davası hakkında konuştu: 5'li çete diyorum, bir daha dava aç!
14:17 Evlilik Hakkında Her Şey'de bugün neler yaşanacak? Azra'yı bekleyen kötü sürpriz ne?
14:12 Bunu da gördük! Ünlü market zinciri, çürümeye yüz tutmuş meyve ve sebzeyi "olgunlaşmış" diye indirimli satmaya başladı
14:11 'Midyeci Ahmet'in ile boşandığı eşi arasında marka kavgası: Bu işe benim kolyemi satarak başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 15:22:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement