Kırklareli'nde 5 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Sığınmacılar, Bulgaristan 'da darbedilip Türkiye 'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayık köyü ile Vize ilçesine bağlı Kömürköy köyünde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

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