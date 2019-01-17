Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 50 Bin Öğrenci Karne Alacak

Kırklareli'nde 50 Bin Öğrenci Karne Alacak

1 saat önce

Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın, 50 bin 2 öğrencinin karne alacağını belirtti.

Kırklareli'nde 50 Bin Öğrenci Karne Alacak, System.String[]
Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın, 50 bin 2 öğrencinin karne alacağını belirtti.


Akın, yaptığı yazılı açıklamada, okullarda yarı yılın yarın düzenlenecek karne törenleri sonrası başlayacağını anımsattı.


Okul öncesinde 5 bin 916, ilkokulda 14 bin 476, ortaokul 15 bin 469, orta öğretimde 14 bin 141 olmak üzere toplam 50 bin 2 öğrencinin karne alacağını belirten Akın,1'inci. dönem toplam 13 bin 923 öğrencinin takdir, 8 bin 234 öğrencinin teşekkür, bin 818 öğrencinin iftihar belgesi almaya hak kazandığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:13 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
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