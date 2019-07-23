Kırklareli'nde 50 düzensiz göçmen yakalandı
17 dakika önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:15 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekipleri, Demirköy
ilçesi, Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı ve Şükrüpaşa köyü yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 4 grubu tespit etti.
Ekipler, Irak
, İran
, Afganistan
ve Filistin
uyruklu 50 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
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