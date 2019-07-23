Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 50 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 50 düzensiz göçmen yakalandı

17 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 50 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, Demirköy ilçesi, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ve Şükrüpaşa köyü yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 4 grubu tespit etti.
Ekipler, Irak, İran, Afganistan ve Filistin uyruklu 50 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bulgaristan, Kırklareli, Demirköy, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:15 Kaynak: AA
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