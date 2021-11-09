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Kırklareli'nde 54 bin 200 metrekare alan millet bahçesine dönüşecek - Son Dakika

Kırklareli'nde 54 bin 200 metrekare alan millet bahçesine dönüşecek

09.11.2021 09:40
Kırklareli'nde 54 bin 200 metrekare alan millet bahçesine dönüşecek

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentteki 54 bin 200 metrekarelik festival alanının millet bahçesine dönüştürüleceğini bildirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentteki 54 bin 200 metrekarelik festival alanının millet bahçesine dönüştürüleceğini bildirdi.

Vali Bilgin, İl Özel İdaresince restorasyon çalışmaları devam eden festival alanındaki tarihi gar binası önünde basın mensuplarına, yapılması planlanan millet bahçesi hakkında bilgi verdi.

Millet bahçesi için TOKİ tarafından 21 Aralık'ta ihale yapılacağını belirten Bilgin, festival alanının artık çok güzel bir görünüme kavuşacağını dile getirdi.

Bilgin, millet bahçesi çalışmalarının en kısa sürede başlaması için gayret gösterdiklerini belirterek, "Proje aşaması nihayete erdi, Kırklareli halkının nefes alacağı, yürüyüş yapabileceği, bisiklet kullanabileceği, gençlerin çocukların eğlenebileceği bir alan inşa edeceğiz." dedi.

Bölgeye çok sayıda ağaç dikerek doğayla iç içe bir yaşam alanı oluşturacaklarını anlatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Tarihi gar binamızı çok şükür İl Özel İdaremiz restore ediyor. Festival alanının içerisinde bulunan 5 binayı da restore edip, millet kıraathanesi, kütüphanesi, devlet konukevi, sanat merkezi, kafe ve restoran olarak hizmete kazandıracağız. Projenin her aşamasını tek tek takip ettik. Proje doğa ile uyumlu ve burada mevcut yeşil alanı 3 kat arttıracak şekilde planlanmış bir proje. Dolayısıyla Kırklareli halkına yakışacak bir proje."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ise millet bahçesinin proje çalışmalarının tamamlandığını, Kırklareli'ne yakışır bir millet bahçesi inşa edileceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin ve beraberindekiler millet bahçesinin yapılacağı alanı gezdi.

Kırklareli'nde 54 bin 200 metrekare alan millet bahçesine dönüşecek
Kırklareli'nde 54 bin 200 metrekare alan millet bahçesine dönüşecek
Kırklareli'nde 54 bin 200 metrekare alan millet bahçesine dönüşecek
Kırklareli'nde 54 bin 200 metrekare alan millet bahçesine dönüşecek
Kırklareli'nde 54 bin 200 metrekare alan millet bahçesine dönüşecek

Osman Bilgin, Kırklareli, Festival, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 54 bin 200 metrekare alan millet bahçesine dönüşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 54 bin 200 metrekare alan millet bahçesine dönüşecek - Son Dakika
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