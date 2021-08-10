Kırklareli'nde 55 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 55 sığınmacı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinin Malkoçlar, Karaabalar, Ahmetler, Topçular köyleri, kent merkezine bağlı Üsküp beldesi ile Erikler ve Şükrüpaşa köylerinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, 31 Afganistan, 18 Suriye ve 6 Filistin uyruklu sığınmacıyı yakaladı.

Sığınmacılar, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.