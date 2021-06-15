Kırklareli'nde 56 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'ne yasadışı yollarla yurda giren 56 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından 5 ayrı bölgede yapılan araştırmada aralarında çocukların ve kadınlarında bulunduğu 56 yabancı uyruklu şahıs yakaladı.

İşlemleri tamamlanan 56 Afganistan, Cezayir, Pakistan ve Irak uyruklular Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ