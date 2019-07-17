Kırklareli'nde 57 düzensiz göçmen yakalandı
5 saat önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 57 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:33 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 57 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekipleri, Demirköy
ilçesi ile Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 7 grubu tespit etti.
Ekipler, Irak
, Fas
, İran
, Pakistan
ve Afganistan
uyruklu 57 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
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