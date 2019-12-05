Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Kadıköy'de yurt dışına çıkma hazırlığındaki grubu tespit etti.

Ekipler, Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli, Jandarma, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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