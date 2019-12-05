Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:50 Kaynak: AA
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Kadıköy'de yurt dışına çıkma hazırlığındaki grubu tespit etti.
Ekipler, Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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