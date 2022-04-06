Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircihalil köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, yaptığı araştırmada, bir minibüste 6 Suriye uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla M.A. ve C.Y. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????
Kaynak: AA
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