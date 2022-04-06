Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı

06.04.2022 15:40
Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircihalil köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptığı araştırmada, bir minibüste 6 Suriye uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla M.A. ve C.Y. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????

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Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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