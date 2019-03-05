Kırklareli'nde 61 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 61 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 61 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz
ve Babaeski
ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa
'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekiplerin Lüleburgaz ilçesinde durdurduğu iki kamyonette Irak
ve Afganistan
uyruklu 57, Babaeski ilçesinde de İran
uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişlerde organizatörlük yaptığı iddia edilen K.M, C.B, Ş.S. ve A.A. da gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:47 Kaynak: AA
NATO'dan Tansiyonu Yükseltecek Türkiye Önerisi: F-35 Teslimatı İptal Edilsin
DSP'den Aday Olan Eski HDP'li Celal Doğan: Erdoğan'la İyi İkili Olacağız
Mayo ile Buz Pateni Yapan Genç Anne: Sütüm Donacak
Bakan Kurum: Sosyal Konut Proje Talepleri 19 Nisan'a Kadar Alınacak