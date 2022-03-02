Kırklareli'nde 63 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 63 düzensiz göçmen yakalandı

02.03.2022 08:55

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 63 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 63 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede Afganistan, Fas, Suriye, Cezayir, Pakistan, Filistin ve Tunus uyruklu 63 düzensiz göçmenin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde 63 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 63 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 63 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 63 düzensiz göçmen yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 63 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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