Kırklareli'nde 63 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 63 kaçak göçmen yakalandı

02.03.2022 13:36

- Kırklareli'nde 63 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 63 kaçak göçmen yakalandı.

- Kırklareli'nde 63 kaçak göçmen yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 63 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapsı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada Afganistan, Fas, Suriye, Cezayir, Pakistan, Filistin ve Tunus uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kırklareli'nde 63 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 63 düzensiz göçmen yakalandı

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 63 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 63 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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