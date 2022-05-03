Kırklareli'nde 65 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 65 düzensiz göçmen yakalandı

03.05.2022 10:36
Kırklareli'nde 65 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 65 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Babaeski ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 4 bölgede yaptığı araştırmada, 65 Suriye, Afganistan ve Fas uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini ileri sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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