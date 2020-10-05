670 litre kaçak içki ele geçirildi - KIRKLARELİ - Son Dakika

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 670 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Babaeski ilçesinde kaçak içki satışı ve üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 670 litre kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.