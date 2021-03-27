Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nden Bulgaristan'a geçen 7 düzensiz göçmen, Bulgar Polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra geri Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

Jandarma ekiplerince merkeze bağlı Kızılcıkdere köyünde düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bölgede yaptığı araştırmada 7 Filistin, Tunus ve Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Avrupa hayaliyle Kırklareli'nden Bulgaristan'a kaçan 7 Filistin, Tunus ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin iddiasına göre; Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildiği iddia edildi. Düzensiz göçmenlere idari yaptırım uygulanarak geri gönderme merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ