Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ekipler, Fas ve Suriye uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinin Yukarıkanara köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Çavuşoğlu'ndan AB'ye Afganistan mesajı: 'Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil

Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar, 4 ayın en düşük seviyesi olan 8,26'dan işlem görüyor

Sivrisinek üreme haritasına göre, 193 bin aktif üreme alanı var