KIRKLARELİ - 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hızırbey Camisi'nin avlusunda göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kişiyi yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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