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Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

26.12.2021 10:04
Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ile Babaeski ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgede bulunan Afganistan ve Pakistan uyruklu 7 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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