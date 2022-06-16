Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. ve A.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Babaeski , Vize ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bulgaristan, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 72 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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