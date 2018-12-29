Kırklareli'nde 738 Yem İşletmesi Denetlendi

Kırklareli
'nde 2018 Yılı Yem Kontrol Planı kapsamında 738 hijyen denetimi yapıldı.
Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren 3 adet üretim, 37 adet Sanayi Yan Ürünü İşleyen İşletme, 15 adet Çiftlik
ve 279'u Yem Bayii olmak üzere toplam 334 adet işletmeye, Yem Hijyeni Yönetmeliği, Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımına Dair Yönetmelik ve 2018 Yılı Yem Kontrol Planı kapsamında toplam 738 adet hijyen denetimi yapılmış olup üretim, aracı ve satış kapsamında, il genelinde denetimlerimiz devam etmektedir. Yapılan denetimlerde üretim hijyeni, kullanılan katkı maddelerinin izolasyonu, pest mücadelesi ve HACCP kurallarına uyum gibi konular kontrol edilmektedir. Aracı firmalar ve yem bayiilerinde depoların nem durumu, kullanılabilirlik durumları, pest kontrol ile mevcut yemlerin izlenebilirliğine dair fatura kontrolleri detaylı olarak yapılmaktadır. Söz
konusu işletmelerden 2018 yılı boyunca 136 adet numune alınmıştır. Alınan numuneler İl ve Bakanlık Kontrol Planı kapsamında alındığı gibi aynı zamanda zaman zaman vatandaşlardan gelen başvuru ve şikayetler üzerine işletmeye gidilip yerinde inceleme yapılarak analiz ettirilmek üzere yetkili laboratuvarlara gönderilmektedir. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gerekli işlemler uygulanmaktadır" denildi. - KIRKLARELİ