Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şevket Dingiloğlu Parkı'nda göçmen olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler Fas, Cezayir ve Lübnan uyruklu 8 kişiyi yakaladı.

Aralarında 8 aylık hamile olan kadın sağlık kontrolü yapılmak üzere Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.