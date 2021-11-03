Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Göçmenlerin geçişine organizatörlük yaptığı iddiasıyla A.A.A. ve İ.E.S. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Bölgede çalışma başlatan ekipler, Tatlıpınar köyünde yaptığı denetimde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

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