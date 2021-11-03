Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Bölgede çalışma başlatan ekipler, Tatlıpınar köyünde yaptığı denetimde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenlerin geçişine organizatörlük yaptığı iddiasıyla A.A.A. ve İ.E.S. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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