Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

22.02.2022 14:26
Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Elmacık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede E.S. idaresindeki ticari takside 8 Suriye uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla E.S. gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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