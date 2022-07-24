Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

24.07.2022 11:44
Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Topçular köyü ile Lüleburgaz ilçesinin Eskitaşlı köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgede Afganistan ve Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler arasındaki 2 yaralı, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla İ.K. ve K.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kırklareli'nde yakalanan 327 kaçak göçmen sınır dışı edildi Kırklareli'nde yakalanan 327 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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