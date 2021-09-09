Kırklareli'nde 8 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir

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