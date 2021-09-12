Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinin Terzidere köyünde göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, iki ayrı bölgede yaptıkları araştırmada Fas ve Afganistan uyruklu 8 kişiyi yakaladı. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ