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Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı

02.02.2022 13:43
Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 8 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenler Bulgar polis tarafından yakalandıklarını ve değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip Türkiye'ye gönderildiklerini iddia ettiler.

Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının kaçak göçmenler ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

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Aziziye Sınır Kapısı, Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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