Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı

25.07.2022 22:01
Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ve Kofçaz ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada 8 Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Yaralı olduğu belirlenen 2 kaçak göçmen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

YORUMLAR
500
Yangından kaçamayan kaplumbağalar böyle kurtarıldı Yangından kaçamayan kaplumbağalar böyle kurtarıldı Yangından kaçamayan kaplumbağalar böyle kurtarıldı Yangından kaçamayan kaplumbağalar böyle kurtarıldı
Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, Jandarma, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:46 Erdoğan'dan İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması açıklaması: Gıda krizinin etkileri hafifleyecek, fiyatlardaki düşüş devam edecek
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
19:57 Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş
19:33 Uzmanlardan Hepatit B virüsüne karşı uyardı geldi: Dakikada 2 kişiyi öldürebilir, herkes tarama testi yaptırsın
19:26 Yabancı uyruklu şahıs, evinde karısıyla yakaladığı 18 yaşındaki kişiyi bıçaklayarak öldürdü
19:21 Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmazı kadrosuna kattığını resmen açıkladı! Siyah beyazlılar bonuslarla 6 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak
19:05 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:38 Fener'in eski futbolcusu Rami'den skandal prim iddiası: Türk menajerle çalışırsam primin teknik direktör ile paylaşılacağı söylendi
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 22:01:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement