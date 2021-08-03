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Kırklareli'nde 8 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 8 sığınmacı yakalandı

03.08.2021 14:23
Kırklareli'nde 8 sığınmacı yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 sığınmacı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi ve Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, 8 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne süren sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Bulgaristan, Kırklareli, Mülteci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 8 sığınmacı yakalandı - Son Dakika


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