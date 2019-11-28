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Kırklareli'nde 853 litre kaçak içki ele geçirildi
7 saat önce
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 853 litre kaçak içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:04 Kaynak: AA
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 853 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu piyasaya kaçak içki sürüleceğini belirledi.
Sinanlı köyü yakınlarında S.K. idaresindeki kamyoneti durduran ekipler arama yaptı.
Aramada şişelenmiş halde 853 litre kaçak içki ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.K'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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