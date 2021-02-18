Kırklareli'nde 898 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kırklareli'nde 898 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

18.02.2021 11:35
Kırklareli'nde 898 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 898 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 898 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pınarhisar ile Vize ilçelerinde kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Pınarhisar ilçesinde bir tesis ve evde yaptıkları aramada 580 litre kaçak içki, damıtma düzeneği ile 7 dinlendirme tankı buldu.

Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde de bir arazide gizlenmiş 318 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kırklareli, Kaçak İçki, Jandarma, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 898 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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