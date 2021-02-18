Kırklareli'nde 898 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kırklareli'nde 898 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 898 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 898 litre kaçak içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pınarhisar ile Vize ilçelerinde kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Pınarhisar ilçesinde bir tesis ve evde yaptıkları aramada 580 litre kaçak içki, damıtma düzeneği ile 7 dinlendirme tankı buldu. Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde de bir arazide gizlenmiş 318 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son Dakika

Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı

Üç farklı sosyal medya hesabında 500 milyon takipçiye ulaşan Ronaldo, Instagram'dan yıllık 50 milyon dolar kazanıyor

Akşener'in Demirtaş ve PKK'ya yönelik sözlerinden rahatsız olan HDP, görüşme talebinden vazgeçti

Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları

TBMM'de kabul edildi, uzman erbaşların emeklilik yaşı değişiyor

Güne yükselişle başlayan dolar 6,97 seviyelerinden işlem görüyor

Mantar üretimine başlayan kadın, "İki gün sonra iflas eder" diyenlere aylık 18 bin TL ciro ile cevap verdi