Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinin Tatlıpınar ve Yukarıkanara köylerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Yukarıkanara köyünde E.K'nin idaresindeki otomobili durdurarak yaptığı aramada 7 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla E.K. ve Y.E. gözaltına alındı.

Tatlıpınar ve Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yakalanan Suriye uyruklu 2 kişi de Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.