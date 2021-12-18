Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, iki bölgede bulunan Afganistan uyruklu 9 kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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