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Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

12.02.2022 15:25
Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgedeki 9 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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