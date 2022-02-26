Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

26.02.2022 10:54
Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede bulunan Fas, Cezayir, Libya ve Afganistan uyruklu 9 göçmenin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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