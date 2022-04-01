Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

01.04.2022 09:24
Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, A.A. idaresindeki minibüsü ilçeye yakın yerde durdurdu.

Yapılan aramada Afganistan ve Suriye uyruklu 9 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla sürücü A.A. ve M.A. gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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