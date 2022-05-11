Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

11.05.2022 15:12
Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Elmacık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede yaptığı araştırmada, Afganistan uyruklu 9 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini ileri sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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