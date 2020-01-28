Kırklareli'nde 9 yaşındaki Nazlı depremzedelere harçlığını gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 9 yaşındaki Nazlı depremzedelere harçlığını gönderdi - Son Dakika

Kırklareli'nde 9 yaşındaki Nazlı depremzedelere harçlığını gönderdi

7 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 yaşındaki Nazlı Can, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan yardım kampanyasına harçlığını vererek destek oldu.

Kırklareli'nde 9 yaşındaki Nazlı depremzedelere harçlığını gönderdi, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 yaşındaki Nazlı Can, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan yardım kampanyasına harçlığını vererek destek oldu.

Lüleburgaz Belediyesince, ilçede 3 gün önce yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında Gençlik Parkı'nda açılan standa bırakılan bir poşetten, "Harçlığımdan veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgilerle." yazan kağıt ve 15 lira çıktı.

Görevliler poşeti bırakanın Ramazan Yaman İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Nazlı Can olduğunu belirledi.

Nazlı Can, gazetecilere, televizyonda deprem görüntülerini izledikten sonra not yazıp harçlığını yardım paketine koymaya karar verdiğini belirterek, "Mektubumda, biriktirdiğim harçlığımla onlara yardım yapmak istediğimi yazdım. Yardım eden diğer insanlar da çok iyi bir şey yapıyor. Herkes aynı şeyi yapabilir. Az da olsa bir yardım yapma şansınız var." dedi.

Nazlı'nın annesi Bahriye Can da kızının mektup yazdığını sonradan fark ettiğini anlatarak, "Ben de çok duygulandım gördüğüm zaman. İlk önce inanamadım. Sosyal medyada olayı görünce 'Nazlı bu sen değilsindir' dedim. O da 'Hayır anne, benim yazım.' dedi. Neredeyse ağlayacaktım. Bu yaşta böyle bir davranışta bulunması hoşuma gitti. Gururlandım açıkçası." diye konuştu.

Kırklareli, Lüleburgaz, Nazlı Can, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:02 Kaynak: AA
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