Kırklareli'nde 93 okulda kütüphane açıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Kırklareli'nde 93 okulda kütüphane açıldı.

Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kent merkezinde 23, Lüleburgaz'da 34, Babaeski'de 15, Vize'de 11, Pınarhisar'da 5, Demirköy'de 3, Kofçaz ve Pehlivanköy'de birer olmak üzere 93 okulda oluşturulan kütüphanelerin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda Vali Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin'in katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenini, diğer okullar çevrim içi takip etti.

Vali Bilgin, konuşmasında, eğitim öğretim açısından kütüphanelerin çok büyük önem taşıdığını söyledi.

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi"ni çok önemsediklerini ifade eden Bilgin, okuyan toplumların her zaman gelişime ve büyümeye açık olduğunu belirtti.

Kütüphane mobilyalarının öğrenciler tarafından hazırlanmasının ayrı bir önem arz ettiğini dile getiren Bilgin, "Bu proje her yönüyle önemli ve anlamlı. Ülkemizin hem eğitime verdiği önem açısından hem de ülkemizin nereden nereye geldiğini göstermesi açısından anlamlı." diye konuştu.

Öğrencilere kitap okumaları çağrısında bulunan Vali Bilgin, şöyle devam etti:

"Bizler 90'lı yıllarda bırakın okullarda kütüphaneyi, ilçelerde ve il merkezlerinde bir tane kütüphane bulup zamanımızı olumlu manada değerlendirmek, eğitim ve öğrenim yaşantımıza katkı sağlamak için kullanıyorduk. Mutlaka ve mutlaka okuyalım. Dinimizin ilk emri 'oku'. Okuduğumuz ve kendimizi geliştirdiğimiz sürece hem kendimize hem ailemize hem çevremize, toplumumuza, dünyamıza çok büyük katkı sağlarız."

Kurdele kesiminin ardından Vali Bilgin ve beraberindekiler kütüphaneyi inceleyerek öğrencilere kitap okumaları için tavsiyelerde bulundu.