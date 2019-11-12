Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 95 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 95 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 95 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 95 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 95 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyü yakınlarında göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bölgede yaptıkları trafik ve asayiş uygulamasında 10 araçta İran, Pakistan, Mısır ve Afganistan uyruklu 95 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kırklareli, Babaeski, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:14 Kaynak: AA
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