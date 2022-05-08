Kırklareli'nde 95 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 95 düzensiz göçmen yakalandı

08.05.2022 15:37
Kırklareli'nde 95 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 95 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 95 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ve Babaeski ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 9 bölgede yaptığı araştırmada, Suriye, Afganistan ve Fas uyruklu 95 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini ileri sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????

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İl Jandarma Komutanlığı, Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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