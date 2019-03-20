Kırklareli'nde Adalet Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Kırklareli
Cumhuriyet Başsavcılığınca hatıra ormanı oluşturuldu.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü
işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Koruköy mevkisinde oluşturulan ormanda 400 fidan dikildi.
Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, hakim ve savcılar ile 57 hükümlü katıldı.
Kapağan, burada yaptığı konuşmada, adalet hatıra ormanı oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için bilinçli olmak ve bilinçli iş yapmak gerektiğini ifade eden Kapağan, yaşanabilir bir dünya için de doğanın koruması gerektiğini belirtti.
Fidan dikmenin hobi haline getirilmesi gerektiğini aktaran Kapağan, herkesin bir fidan ekmesi halinde doğanın daha çok yeşilleneceğini, oksijen kaynaklarının artacağını belirtti.